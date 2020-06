Cette acquisition s'inscrit dans le plan stratégique EEE de la société et permet à Focus Home Interactive de détenir le contrôle total de la propriété intellectuelle des jeux développés. En outre, Focus Home Interactive acquiert un service d'édition pour le développement de jeux indépendants, ce qui aidera la société à explorer de nouvelles opportunités. Deck13 est un studio de développement de jeux allemand de premier plan et un partenaire de longue date de Focus Home Interactive. Deck13 emploie une équipe de 60 personnes hautement qualifiées et a développé plus de 20 jeux au cours des 18 dernières années. Deck13 a développé des succès majeurs tels que la franchise The Surge avec Focus Home Interactive et a réalisé un chiffre d'affaires de 5,5 millions d'euros au cours de l'année fiscale se terminant le 31 décembre 2019.

L'éditeur français Focus Home Interactive annonce le rachat du studio allemand Deck13 Interactive pour un montant total de 7,1 millions d'euros (dont 6,5 millions d'euros en numéraire issus du nouveau financement bancaire et 0,6 million d'euros en actions auto-détenues par la société) assorti d’un plan d'incitation à long terme pour les dirigeants.En parallèle, Focus Home Interactive prévoit de dévoiler très bientôt des informations sur plusieurs de ses prochains titres, à commencer par un "jeu extrêmement ambitieux" développé par Sumo Digital, qui est décrit comme un "jeu coopératif en ligne dans un monde fantastique ultra-violent" dont la sortie est prévue au dernier trimestre de 2020 à 2021. Parmi les autres annonces à venir figurent les premières images d'un "petit bijou" développé par Limestone Games, et des nouvelles informations sur deux titres de Warhammer (un jeu tactique développé par Gasket Games, et un jeu d'action développé par StreumOn Studio).