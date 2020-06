Bonsoir a tous, voilà maintenant 3 ans que j'ai fais l'achat de mon ampli et me les enceintes actuelle :Et j'aimerais, incessamment sous peux faire évoluer mon installation, j'ai opté pour des enceintes Klipsch.Les colonnes : Klipsch R-820F Les compactes : Klipsch R-51M La centrale : Klipsch R-34C Mais je ne sais vers quoi me tourné pour les alimenté, j'ai vue sur internet que les Klipsch & Onkyo ce marié bien, mon choix de base s'orienter plus vers du Marrantz, après c'est plus de puissance que je recherche, je trouve que mon Denon actuel doit beaucoup trop travailler et de plus en plus avec le temps pour me craché un son convenable.Des avis??