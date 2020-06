On continue l'histoire (12h30 de jeu pour le moment), gros live de 2-3h, je vais streamer toute l'histoire du jeu.3/4 soirs par semaine, je lancerai un live de 2-3h à chaque fois.Rediffusion du Soir :Précédentes Rediffusions :

Like

Who likes this ?

posted the 06/25/2020 at 06:54 PM by ioop