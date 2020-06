...Tout intérêt romantique que vous avez en supposant qu’ils sont toujours en vie pourra avoir un adieu physique en personne avec Shepard avant la mission finale

Souvenez vous (ou pas!) de cette"conférence" catastrophique d'EA en début de semaine,et pourquoi n'y a t-il pas eue de présentation de la trilogie Mass Effect en Remaster,alors qu'il est annoncé par plusieurs journalistes(notamment Jeff Grubb de Venturebeats) pour cette fin d'année?Aujourd'hui une nouvelle rumeur,venant de Reddit relayer par le site Japanfm,nous apprend de nombreux éléments pour cette Remasterisation de la trilogie Mass effect,plutôt intéressant et qui tend plus vers un remake qu'un remaster.Mais qui dit Reddit,dit possible Fake/believe.En résumé:Ce ME trilogy serait portés (mauvaise idée selon moi!)sur le Frostbite Engine(j'aurai préféré Unreal engine 4 ou 5,vu que la trilogie original était sur UE-3) et serait annoncé le 7 novembre pendant le N7Day de cet année.La trilogie serait composée évidemment des 3 jeux mais aussi de tout les DLCs.Le Gameplay de la trilogie serait remanié pour se rapproché de celui de ME_Androméda.On parle aussi de "révisions graphiques importantes" pour ME1 & 2.L'exploration des planètes dans le 1 serait revue,et ça,je trouve que se serait plutôt une bonne nouvelle.Tout comme le scan des planètes dans le 2 qui serait plus proche du système du 3.Il y aurait quelques ajouts de cinématiques dans ME1,autour de Saren.EtBref beaucoup de changement en perspective,mais comme toujours avec les rumeurs et Reddit,c'est a prendre avec des pincettes.Par contre aucune plateforme évoquée:PS-Xone? Switch? ou directement XsX,PS5 et PC?