Hello tout le monde,



Comme je l'avais fait sur mon autre article de blog pour la Xbox One, je vous propose cette fois-ci un nouveau TOP.... pour les jeux exclusifs "Nintendo Switch", où tout du moins que vous ne retrouverez pas sur une autre console (hors Nintendo).



C'est un TOP 25 qui montre une certaine exhaustivité des genres existants. D'un point de vue personnel, je dirais que ça change réellement de la période Wii U.



Et vous, que pensez-vous de la Nintendo Switch ? Estimez-vous qu'elle nous permet de jouer à des bons jeux ? Pour ceux qui l'ont, êtes-vous satisfait de cette console ?





Quels sont les 25 meilleurs jeux Switch qu'on ne retrouvera pas chez les autres constructeurs ?

Voici la vidéo .



P.S : Je ferais la même chose pour la PS4, comme ça il n'y aura pas de jaloux ^^.