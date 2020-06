Je démissionne de mon projet bien-aimé pour gérer correctement mes problèmes personnels. La vie de ma famille et la mienne sont brisées. Je suis profondément désolé pour tous ceux qui ont été blessés par ça. Les centaines de personnes talentueuses et passionnées qui s'efforcent de construire une expérience pour vous ne méritent pas d'être associées avec ça. Je leur souhaite le meilleur.

Like

Who likes this ?

posted the 06/24/2020 at 07:02 PM by altendorf