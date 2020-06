Depuis l'annonce Min Min sur Smash Bros Ultimate Nintendo reçoit de nombreuses accusations de racisme sur reddit, twitter et resetera par un nombre surprenant d'utilisateurs qui critique le choix de Nintendo d'avoir opté pour un personnage d'origine Chinoise au détriment de Twintelle.Honnêtement en considérant le climat politique actuelle, je ne suis pas spécialement surpris de voir ce type de réactions même si je trouve cela opportuniste et mal venu. Premièrement, le choix des personnages de dlc se font au moins 1 an à l'avance donc bien avant le mouvement black live matter donc c'est tout simplement impossible de changer de perso a quelques semaines du grand lancement surtout en contexte de covid-19 où l'efficacité de l'équipe de développement est revu à la baisse pour des raisons évidentes.De plus, je trouve cela spécialement ridicule de parler de racisme lorsqu'on propose un personnage qui vient d'une nationalité qui n'est pas représentée fréquemment dans les productions Nintendo mais qui reçoit tout de même son lot de critiques, car ce n'est pas la ''bonne minorité'' .Personnellement , je trouve cela dommage que certains n'hésitent pas à détourner le mouvement black live matter pour exiger que des firmes se conforme à leur vision restrictive tout en faisant la promotion de la liberté d'expression, de l'inclusivité et du respect ce qui est un peu paradoxal . Pour conclure, lorsqu'on demande aux autres de faire preuve de tolérance , d'ouverture d'esprit et de tempérance, il faut également être en mesure de démontrer ces qualités sinon on passe rapidement pour un hypocrite ou une personne radicale.