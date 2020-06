De nouvelles rumeurs pourraient nous en apprendre davantage sur Far Cry 6, qui retrouverait un emplacement plus tropical avec des ennemis faisant dans le trafique de drogue (comme c'est original...)



Même si Far Cry 6 n'a pas encore été officialisé par Ubisoft, il semblerait bien que le studio travaille sur un nouvel épisode de la licence. Si tel était le cas, ce dernier serait annoncé d'ici peu, le 12 juillet prochain lors de l'Ubisoft Forward, une conférence en ligne remplaçant celle faite lors de l'E3. En attendant, les fuites font rage et Okabe, un utilisateur de ResetEra connu autant pour avoir annoncé des informations en amont de leur officialisation que pour ses blagues, a publié quelques détails quant à ce Far Cry 6.



Celui-ci évoque ainsi un retour dans un climat plus tropical , sur une île, laissant ainsi de côté les États-Unis, à l'image de Far Cry 3. Qui plus est, les ennemis seraient ici des narcos trafiquant, tandis que le joueur pourrait se déplacer sur un cheval, et étonnamment utiliser des jetpacks. Finalement, Okabe mentionne « l'aide d'un zoo » rien compris à ce que ça veut dire...



Ça plus l'acteur de Vaas qui a tweeté qu'on allait peut être revoir son personnage, plus narco-trafiquant et île tropicale. Tu le sens le soft reboot non assumé de Far Cry 3 ? Ou alors un spin off du 3 se passant avant ? Ou autre chose ? Dans ce cas là, pourquoi des jetpacks ? Des chevaux ? Bref, ce ne sont que des rumeurs et si ça se trouve, tout est faux mais si c'est vrai, j'ai peur que Ubisoft fasse complètement de la merde car là ça donne pas vraiment envie je trouve. Réponse le 12 juillet !