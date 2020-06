"Le problème avec ce modèle est qu'il n'est tout simplement pas durable."

"Je ne pense pas qu'il sera possible de prendre ces chiffres et de les multiplier par deux au cours de la prochaine génération. Je pense que l'industrie dans son ensemble doit s'asseoir et dire : "D'accord, que construisons-nous ? Quelle est l'attente du public ? Quelle est la meilleure façon de partager notre histoire et de raconter ce que nous avons à raconter ?" Il est difficile pour chaque jeu d'aventure de viser une durée de vie de 50 à 60 heures, car cela va être beaucoup plus cher à réaliser. (...) Nous devons réévaluer cela. Entrer dans la prochaine génération, ce n'est pas seulement un rôle important pour la gestion... C'est aussi, peut-être, vraiment évaluer ce que nous pouvons continuer à mettre dans les jeux - à quel prix pouvez-vous continuer à créer ces jeux ?"

"Les jeux sont à 59,99 $ depuis que j'ai commencé dans cette entreprise, mais le coût de développement a augmenté dix fois. Si vous n'avez pas d'élasticité au niveau des prix, mais que vous avez une énorme volatilité au niveau du coût, le modèle devient plus difficile. Je pense que cette génération va voir ces deux impératifs entrer en collision"

"Le développement de AAA ne sera pas moins cher que la génération actuelle. Le 4K, le HDR et la création de mondes ne sont pas bon marché. Tous les coûts liés aux jeux sont des coûts de main-d'œuvre, non ? (...) Alors, comment pouvons-nous regarder cela et dire : "Y a-t-il une autre solution ?" Au lieu de passer cinq ans à faire un jeu de 80 heures, à quoi ressemblent trois ans pour un jeu de 15 heures ? Quel serait le coût ?"

"Personnellement, en tant que joueur plus âgé... J'accueillerais volontiers un retour au jeu AAA de 12 à 15 heures. Tout d'abord, je terminerais plus de jeux, et tout comme un livre ou un film bien réalisé, un examen plus attentionné de notre discipline pourrait nous offrir un contenu plus dense et plus convaincant. C'est quelque chose que j'aimerais voir revenir dans cette industrie."

Le journaliste Dean Takahashi de Gamesbeat a pu s'entretenir avec Shawn Layden, l'ancien président des directeur de PlayStation Worldwide Studio, pour parler de l'avenir du jeu vidéo.Et ce qui est ressorti de l'interview, c'est que Shawn Layden souhaite à l'avenir, des AAA plus courts.Il a pris l'exemple de The Last of Us Part II, dernière production de Naughty Dog. Le premier avait nécessité 3 ans et demi de développement pour une quinzaine d'heures de jeu tandis que la Part II a nécessité 6 ans de développement pour plus de 25h de jeu. Avec un coût de développement qui a pratiquement doublé dans le même temps.La production des jeux sont de plus en plus chères et long, aujourd'hui, le coût de développement pour une grande partie des gros AAA peut atteindre entre 80 et 150 millions de dollars, hors coût marketing.Shawn Layden déclare ceci :Il poursuit :Alors que la production des jeux a pratiquement doublé, le prix des jeux à la vente n'a pas vraiment augmenté ces dernières années. Ce que souligne Shawn Layden :Pour Shawn Layden, le coût et le temps de développement des gros AAA sont donc aujourd'hui devenus un problème pour l'industrie du jeu vidéo.Et ce malgré des outils comme des moteurs graphiques qui peuvent faciliter le développement.Shawn Layden souhaite donc, que le développement de jeu se réduise et qu'il soit moins coûteux et par conséquent avoir des jeux moins longs :