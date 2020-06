J'invite bien évidemment toutes les personnes qui n'ont pas fini le jeu, ni même le premier, à quitter le sujet immédiatement.Je donne mon avis, ou plutôt mon ressenti sur The Last Of Us - part I et II. Je ne prétends pas détenir la vérité, juste ce que j'ai éprouvé.Je reviens d'abord sur la fin du premier. Pour moi Joël n'est ni un égoïste ni un menteur.Un égoïste c'est une personne qui ne recherche que son intérêt, son propre plaisir, sa satisfaction personnelle, grâce à des choses superficielles comme l'argent, les objets de valeurs, le luxe,... Là on parle d'un être humain, on parle d'une vie, on parle d'amour, on parle de la personne qu'il aime le plus au monde, la seule personne même.Il le dit d'ailleurs dans le 2 : si c'était à refaire, il referait exactement la même chose.Vous laisseriez mourir votre enfant pour, éventuellement, sauver l'humanité ? Pas moi.Si à la fin Joël ment à Ellie ce n'est pas par égoïsme, c'est pour la préserver. Elle a 14 ans, elle est passée par des moments horribles qui l'ont traumatisée, mais pendant tout ce temps elle a gardé espoir. Espoir qu'elle a placé dans les Lucioles qu'elle a cherché pendant 1 an.Et Joël devrait lui dire qu'une fois trouvés, ces mêmes Lucioles ont voulu l'assassiner ?Et en plus lui faire peser sur les épaules à elle seule, la survie de toute l'humanité ? Qu'elle pourrait peut-être la sauver, mais que pour ça il faut qu'elle meurt ?Et donc il ne restait à Ellie que 2 choix :- Mourir.- Vivre... avec ce fardeau pour le restant de ses jours, et culpabiliser à chaque instant, à chaque fois qu'elle verrait un infecté, ou quelqu'un mourir à cause d'un infecté. Et ce jusqu'à sa propre mort.Donc s'il lui avait dit la vérité, il aurait gâché sa vie, quoi qu'elle fasse comme choix. C'est bien pour la préserver et non par égoïsme qu'il lui ment.Sauf que maintenant Ellie sait, parce qu'elle a cherché a le savoir, et oui ça lui pourrit la vie.Ellie n'en veut pas vraiment à Joël, même si c'est inconsciemment, elle aime et lui a déjà pardonné. Dans le cas contraire, elle n'aurait pas ces visions post-traumatique sur la mort de Joël, et n'aurait pas entamer son expédition punitive pour assouvir sa soif de vengeance.En parlant de vengeance, parlons d'Abby.Certains l'ont aimé. Moi j'ai aimé la faire tomber d'un immeuble pour qu'elle fracasse sa sale gueule sur le béton.Dans TLOU 1 Joël n'a tué que pour se défendre et protéger Ellie. S'il a tué le père d'Abby, c'est parce qu'il voulait trépané le cerveau d'une innocente gamine de 14 ans qui a traversé le pays, voyagé pendant 1 an, affronté les pires dangers, vécu les expériences les plus traumatisantes, frôlé 1000 fois la mort, tout ça pour trouver les lucioles... qui veulent la tuer dès qu'elle arrive.Et encore, ce con de médecin voit un mec déter' et véner' débarquer dans la sale d'op' armé d'une mitrailleuse et qui, s'il est arrivé jusque là, c'est qu'il a buté tous les soldats de l'immeuble, et lui il sort son petit scalpel... ben mange toi une bastos dans la gueule, crétin. Encore une fois, légitime défense.Cette psychopathe d'Abby se fait sauver la vie par Joël et, pour le remercier, lui explose le genoux avec un pompe, lui fait mettre un garrot pour pas qu'il se vide de son sang et meurt trop vite, et prend du plaisir a le trucider avec 148 coups de club de golf.Au final Ellie aurait pu la laisser crever sur son poteau, la planter avec son couteau alors qu'elle était encore attachée, la noyer parce qu'elle avait gagné, mais elle n'a pas réussi a aller jusqu'au bout, parce qu'elle est humaine, elle, et qu'une ultime vision de Joël la fait abandonner.En parlant de visions, cette théorie sur la fin du jeu n'est pas de moi, mais je la trouve très intéressante, même perturbante.http://www.jeuxvideo.com/forums/42-3000280-63513599-1-0-1-0-spoil-ya-que-moi-qui-a-remarque-ca.htm" JVrai ou faux, elle a tout perdu.Dur de trouver une suite, la seule chose que j'imagine c'est qu'Ellie apprend l'existence d'un autre groupe équipé et capable de l'opérer pour tenter de créer un vaccin. Son but serait donc de se sacrifier pour (peut-être) sauver l'humanité.Seule façon pour elle de trouver un sens à sa vie, même si elle doit la perdre. Elle a été assez torturée, physiquement comme psychologiquement. Mais il faudrait d'abord arriver à destination, vivante.Comme personne ne la croit quand elle dit qu'elle est immunisée, et que tout le monde tir sur tout le monde à vue, dans ce monde post-apocalyptique ce ne sera pas chose aisée.Pourquoi pas un nouveau groupe (Lucioles, Wolf, Scars, Crotales,... allez tous vous faire foutre !) qui voudrait l'en empêcher, qui vénérerait les infectés et qui penserait qu'ils sont la solution pour un nouveau monde, ils s’appellerait les RIP (Ok plagiat).A la fin Ellie meurt sur la table d'opération, ils en tirent un vaccin, il l'injecte à un enfant récemment infecté, mais fondu au noir avant de voir le résultat et si le vaccin fonctionne.Fin de la trilogie.