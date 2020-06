Lee Min Ho is back !!! Attention c'est du très très très lourd !Pour son comeback sur le petit écran, la hallyu star s’offre une voie royale avec un drama écrit par Kim Eun Sook, scénariste-star en Corée.Sorti du service militaire (voilà donc pourquoi il était absent des écrans), Lee Min Ho est à l’affiche du drama fantastique The King: Eternal MonarchThe King : Eternal Monarch est l’événement de l’année 2020 et il arrive enfin sur Netflix et en France à partir du 18 juin 2020.On a pas le droit à un GOBLIN 2 mais on a le droit à THE KING. Tout droit sortie de la tête de Kim Eun Sook (la scénariste de Goblin) la série coréenne met en vedette avec Lee Min-ho (le meilleur acteur coréen, pas besoin de le présenter), Kim Go-eun (a jouée le rôle féminin principal dans GOBLIN) et Woo Do-hwan dans les rôles principaux.Un roi traverse un univers alternatif lorsqu’une mystérieuse passerelle s’ouvre entre deux mondes, le mettant face à face avec la personne qu’il cherche depuis toutes ces années.Dispo depuis le 18 Juin sur Netflix avec sub FR :Épisodes : 16