Vous le savez certainement, les disques ont une durée de vie limité, durée de vie encore plus courte si on ne respecte pas certaines consignes...Source : https://twitter.com/hide_loopcube/status/1274877787770249216 Le propriétaire du jeu explique que son disc était scellé (neuf donc) et qu'il a découvert qu'il était tout naze (complètement inutilisable donc et aucun moyen de le restaurer!)Il invite à la numérisation/sauvegarde des jeux et on le comprend.Bref, ceux qui ont beaucoup de jeux sur disques, veillez à bien les conserver, vous êtes prévenus.