Tout est dans le titre, que pensez vous du jeu ? Je précise qu'il faut être à un stade assez avancé pour donner un premier avis, et pas comme moi avec mes deux heures de jeu x) Alors, pour l'instant ça donne quoi pour vous ?- Génial, clairement un des jeux de la gen (1 vote) 1- Très bon, je kiffe (2 votes) 2- C'est plutôt bon mais je m'attendais à mieux ( 0 vote) 3- Alors là, clairement décevant, 7 ans pour ça ? (0 vote) 4- Je l'ai même pas acheté ! ( 0 vote) 5Répondez avec les chiffres pour aller plus vite

posted the 06/22/2020 at 12:03 PM by populus