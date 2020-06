Thème du jour :



Les jeux de stratégie



Histoire de prouver qu’on peut ratisser tous les thèmes et donc tous les genres de jeux dans cette rubrique, je vous propose de partager des musiques sur un type de jeu qui a connu son heure de gloire à une époque et est devenu plus discret aujourd’hui : le jeu de stratégie.



Très associé au support PC, j’en ai moi-même été amateur dans les années 90 (on dirait pas hein !) mais ça n’a pas duré, entre mon incompétence notoire sur ce genre de jeu et mon amour grandissant pour le J-RPG



Je ne touche plus ou presque au genre aujourd’hui, mais ça n’empêche pas certaines OST de m’avoir particulièrement marqué, du coup je vous partage aujourd’hui surtout du RTS des années 90 (à une exception près), mais je ne doute pas que les jeux plus récents ou anciens ont aussi des OSTs de qualité, et je compte sur vous pour les partager !



Et comme il pleut toujours, bah ce sera une sélection de musiques tranquilles :/

Voici mes propositions :Un jeu culte sûrement pour beaucoup, moi compris ! J’aurais pu mettre un peu n’importe quelle musique du jeu tant elles sont toutes excellentes, mais je partage celle-ci qui correspond bien à l’atmosphère de désolation du jeu. C’est généralement la première musique que l’on entend quand on lance une partie, d’ailleurs.Ah, Age of Empires... Je pourrais réécrire le même commentaire qu’au-dessusUn excellent jeu et une excellente OST, qui m’a laissée pleins de bons souvenirs. J’ai beaucoup ce mélange de musiques tribales (en parfaite adéquation avec le propos du jeu, évidemment) et ce côté un peu « planant » qui rendent l’écoute de l’OST très relaxante....Qui se souviens de ce jeu ? Un bon RTS qui n’a pourtant pas eu un franc succès, malgré son idée intéressante de pouvoir créer ses unités en les « hybridant », donc en associant une base avec des armes et autres éléments parmi des tonnes de combinaisons possibles. J’avoue que j’avais un peu oublié l’OST avant de me souvenir du jeu il y a quelques temps maintenant, et elle est aussi très bonne. Je n’ai malheureusement pas pu trouver les pistes séparées sur YouTube, je mets donc à défaut l’OST complète, il suffit que vous écoutiez les premières minutes pour vous faire une idée de la chose !Parce que je ne peux décidément pas faire un article sans parler de RPG et parce qu’il est trop tentant de mentionner cette bizarrerie qu’est Heroes of Mana surtout au vu du sujet choisi, je me devais donc de l’inclure aujourd’hui !Car oui, la série Mana s’est, contre toute attente, essayée au RTS... sur DS. Personne ne l’attendait et ils l’ont fait, on se demande toujours pourquoi. Le jeu partait pourtant d’une bonne intention, et l’univers y est globalement très bien respecté, mais le gameplay est trop bancal (et notamment ce pathfinding atroce !) pour que le jeu soit un minimum mémorable. Je salue tout de même l’audace de Square-Enix à l’époque, parce qu’on se plaint qu’aujourd’hui les éditeurs n’ont plus d’originalité et ne prennent plus de risques, donc il faut aussi souligner quand ils tentent des choses, quitte à les rater...Une chose n’est pas ratée cependant, et c’est l’OST merveilleuse signée une fois de plus par Yoko Shimomura, qui avait déjà œuvré sur la série avec Legend of Mana. Elle contient nombre de pistes de qualité et est un vrai plaisir à écouter (la version CD a même une qualité supérieure par rapport aux sonorités du jeu sur DS). Je choisis cette fois « The Beast Kingdom » là encore une des premières musiques qu’on entend puisqu’il s’agit de la première mission du jeu, et qui illustre à la fois le côté militaire du titre et le côté magique de l’univers.Voili voilou, à vous de jouerS’il y a un thème que vous souhaiteriez avoir une prochaine fois, n’hésitez pas à le faire savoir, je le rajouterais à ma liste.Sur ce, bonne fin de week-end et bon jeu !