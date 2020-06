Le directeur créatif Marcus Smith d'Insomniac Games est revenu sur la présentation du nouvel épisode de Ratchet Ps5,







Il commence par détailler légèrement l'histoire, avec l'un des ennemis jurés de Ratchet endommageant par accident le tissu même de l'espace temps.



Il s'attarde sur la technique de ce futur hit:



Le but principal à atteindre est de créer un monde le plus réel possible, grâce à toujours plus d'objets, d’ennemis et autres éléments de jeux affichés en temps réel.



Sans la puissance du ssd de la ps5, le système de voyage inter dimensions aurait été impossible. La vitesse d'écriture et de lecture de ce dernier permet de charger des mondes entiers en quelques secondes (ce que nous avez promis Marck Cerny)



Pour le directeur créatif Marcus Smith d'Insomniac Games, le ssd est le game changer de cette next gen.





Il revient aussi sur l'utilisation de la DualSense totalement mise à contribution pour ce nouvel épisode de Ratchet & Clank:



- Elle permettra de ressentir une sensation de puissance lors de l'utilisation des armes grâce aux retours haptiques de cette derniere



- Il prend en exemple une arme au doux nom de The Enforcer qui permet de ressentir la tension lors d'un tire grâce aux gâchettes adaptatives de la manette.



Il finit en s'exprimant sur l'apport de la spatialisation du son via l'audio 3D, en mettant en avant l'immersion en plus que cette technologie va apporter à leur jeu, une experience sonore qu'on aurai jamais connu auparavant . On jugera sur place !