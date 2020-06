Voilà, le messie est enfin entre mes mainsxD bon, que dire après deux petites heures ? C'est vrai qu'il est un peu tôt pour donner un avis mais pour mes premières impressions, je dirais que c'est très bon pour l'instant. Visuellement, c'est véritablement bluffant, décors intérieur comme extérieur, et sur les personnages également !Les infectés sont encore mieux fait que dans le premier et je les trouve plus effrayant aussi. La détonation des armes est super bien faite, a tel point que ça me fait sursauter parfois quand je tire avec le casque ! Le soucis du détail est encore une fois poussé à son paroxysme, comme d'hab avec ND.J'en suis vraiment qu'au début donc je peux en dire plus que ça pour l'instant, mais pour mes deux premières heures c'est du tout bon, j'ai eu du mal à lâcher la manette pour tout vous dire...Vivement que j'y rejoue ! Ah oui aussi, ils ont mis plein d'aide à disposition pour que le joueur puisse faire sa partie comme il l'entend ! Perso, j'ai tout mis en survivant pour un véritable challenge ! Mais vois pouvez configurer votre partie à votre guise et ça c'est quand même grave cool.Ah, et c'est super violent aussi, j'adore !