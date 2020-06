Attention risque de SPOIL, fais demi tour si tu n'as pas commencé le jeu.



Salut à tous.



Je viens d'arriver dans la zone ouverte de Seattle et je remarque beaucoup de clins d'oeil à d'autres jeux notamment dans les documents où Zelda, John (Halo), Isaac (Dead space) apparaissent.



Mais une chose m'interpelle, à un moment donné on trouve la bague de Drake. J'évite les détails.



Last of Us est dans le futur de Uncharted? Ou pensez vous que c'est juste un Easter Egg?