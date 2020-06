J'aurais le jeu que demain, et avec ces review bombing c'est difficile de ce faire une idée de la qualité du jeu.Sans oublier tous les mecs qui spoilent...Du coup j'imagine que certains ont déjà pu jouer quelques heures. Vous le trouvez comment pour l'instant?

posted the 06/19/2020 at 03:34 PM by jenicris