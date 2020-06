Digital Foundry/NX Gamer/VG Tech









■Nouveau moteur graphique de Bluepoint.■L'éclairage, la qualité des modèles, les effets volumétriques, détails ... tout semble avoir été revu dans ce Remake.■4K native / 30fps + anti aliasing (720p/30fps pour l'original sur PS3).■La géométrie des environnements a fait un bond en avant.■L'armure bénéficie des gravures en high res désormais.■Motion blur amélioré.■Parallax occlusion mapping pour plus de détails.■Les matériaux de textures sont complètement retravaillés pour supporter le nouveau moteur d'éclairage qui au passage a été amélioré sur tous les plans.■Des choix esthétiques ont été opérés, les environnements semblent plus vivants avec des couleurs vibrantes.■La séquence ''Vanguard'' est la seule qui semble en résolution de 2560x1440p (mode performance avec framerate plus élevé ?).■Utilisation du ray tracing pour les ombres (séquence de la cathédrale).■Des effets d'ambiance supplémentaires comme la pluie ont été ajoutés.■DF s'attend à un mode graphique en 2160p/30fps et du 1440p/60fps pour le mode performance.