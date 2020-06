Jeux Vidéos

Voilà un petit sujet pour passer le temps et se faire un bon gueuleton entre gens de bonne éducation.J'aimerais en faite savoir parmi les innombrable période de l'histoire celles qui vous fascine le plus ? Et qu'aimeriez vous voir comme type de jeu vidéo adapter à cette période ?Pour ma part j'ai trois époque que j'apprécie particulièrement.Ma numéro un c'est avant toutdu début de celle-ci et à l'effondrement de cette dernière. Il y a tellement à faire qu'undans cette période en explorant l'épique Babylone et ses fameux jardin suspendu ça pourrait être beau.Ma seconde époque favorite est en faite toute la période deallant de ses débuts jusqu'au début de la première guerre mondiale. En faite cette époque est intéressante par ses fictions proposé, j'imagine ici un jeu entreetou on serait un chasseur de créature mythologie de cette période dans un style steampunk.Enfin ma troisième période de l'histoire humaine que j'apprécie fortement c'est tout la période du. C'est à dire c'est la partie de l'histoire humaine qui a vue l'humanité de passer de tribus à grandes civilisations ayant érigés par exemple des mega structure commeou encore le site deil y de cela environ 12 000 ans. Ici je verrais bien un jeu vidéo type RTS ou de Gestion à lamais version Néolithique.Voilà pour ma part qu'en pensez vous ?