Les notes Famitsu dont Xenoblade DE, The Last of Us 2 et la refonte de Brigandine.Brigandine: The Legend of Runersia (Switch) – 8/8/8/9 [33/40]Death Come True (Switch) – 9/8/10/7 [34/40]Farming Simulator 20 (Switch) – 7/6/6/6 [25/40]Harukanaru Toki no Naka de 7 (Switch) – 8/8/9/9 [34/40]The Last of Us Part II (PS4) – 10/10/10/9 [39/40]Synaptic Drive (Switch) – 7/6/8/7 [28/40]Xenoblade Chronicles: Definitive Edition (Switch) – 8/9/10/9 [36/40]