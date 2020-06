Ratchet & Clank: Rift Apart /Insomniac Games / Playstation 5

Ratchet & Clank: Rift Apart est une toute nouvelle aventure intergalactique d’Insomniac Games qui illustre à merveille toutes les possibilités de jeu offertes par la manette sans fil DualSense et le disque SSD ultra rapide de la PS5. Grâce au SSD de la PS5, les joueurs traverseront les différentes dimensions presque instantanément, en plein jeu. La manette sans fil DualSense donne vie à l’arsenal hilarant de Ratchet, le retour tactile et les gâchettes adaptatives créant de puissantes sensations pour renforcer le sentiment d’immersion pendant les combats.

Horizon: Forbidden West / Guerrilla Games / Playstation 5

Dans Horizon: Forbidden West, nous retrouvons Aloy poursuivant son périple vers l’ouest au cœur d’une Amérique d’un futur lointain. Elle devra braver une frontière aussi majestueuse que dangereuse, tout en affrontant d’impressionnantes machines et de nouvelles menaces mystérieuses. Horizon: Forbidden West sur PS5 présente des avancées visuelles qui poussent la beauté et le réalisme du monde bien au-delà de ceux du jeu original de la franchise, Horizon: Zero Dawn.

Spider-Man: Miles Morales/ Insomniac Games / Playstation 5

La dernière aventure dans l’univers Spider-Man reprend les codes de la saga Marvel’s Spider-Man pour l’enrichir d’une toute nouvelle histoire. Les joueurs y assisteront à l’avènement de Miles Morales, à mesure qu’il apprend à maîtriser de nouveaux pouvoirs pour devenir sa propre version de Spider-Man. Grâce au disque SSD ultra rapide de la PS5, les joueurs peuvent se déplacer presque instantanément dans le New York de Marvel. Ils ressentiront également la tension de chacun des mouvements de Miles, de ses acrobaties aériennes à ses coups de poing, en passant par ses tirs de toile et autres décharges bioélectriques, grâce au retour tactile de la manette sans fil DualSense. Les modèles de personnages ultra détaillés et autres visuels améliorés du jeu enrichissent l’histoire de Miles Morales, pendant qu’il affronte de nouveaux défis de taille dans son rôle de Spider-Man.

Demon’s Souls / Bluepoint Games & Japan Studio / Playstation 5

Japon Studio et Bluepoint Games nous livrent une nouvelle version du grand classique de la PlayStation, Demon’s Souls. Ce remake invite les joueurs à découvrir le défi d’origine, reconstruit de toutes pièces. Outre les magnifiques effets d’ombre et la technologie ray tracing, les joueurs ont le choix entre deux modes de jeu graphiques : le mode 4K et le mode à fréquence d’images élevée.

Gran Turismo 7/ Polyphony Digital / Playstation 5

Des véhicules et circuits emblématiques à la réintroduction du mode simulation qui a fait la renommée de Gran Turismo, GT 7 réunit le meilleur de tous les volets de la saga, passés comme futurs. Grâce au retour tactile, une expérience de conduite encore plus réaliste vous attend : vous ressentirez chaque sensation et chaque aspérité de la route, comme si vous y étiez. L’audio 3D immersif de la PS5 permet aux joueurs de détecter la position des autres voitures et pilotes autour d’eux. Le disque SSD ultra rapide de la PS5 offre quant à lui des chargements quasi instantanés.

Returnal / Housemarque & Sony Xdev / Playstation 5

Combattez pour votre survie sur une planète hostile qui se transforme chaque fois que vous mourez. Les joueurs peuvent passer instinctivement d’un mode de tir à l’autre à l’aide d’une même gâchette adaptative, et repartir immédiatement au combat après chaque mort, grâce à des temps de chargement quasi instantanés. L’audio 3D immersif de la PS5 donne vie au monde extraterrestre qui entoure le joueur, l’aidant à se repérer pendant des affrontements intenses et lui livrant les clés de secrets enfouis.

Destruction All Stars/ Lucid Games & Sony Xdev / Playstation 5

Destruction All Stars est un événement sportif suivi à l’échelle mondiale. L’objectif ? Mettre en pièces autant de voitures que possible. À mesure que les combats font rage, les épaves se multiplient sur l’arène, jusqu’à ce qu’un champion soit couronné. Les concurrents ont à leur disposition différents types de véhicules, chacun proposant des sensations et des accélérations qui lui sont propres, grâce au retour tactile et aux gâchettes adaptatives de la PS5.

Sackboy: A Big Adventure/Sumo Digital & Sony Xdev/ Playstation 5

Sackboy, le héros emblématique de la PlayStation, revient dans une toute nouvelle aventure en 3D, avec des commandes mises au goût du jour pour offrir une immersion accrue. Les joueurs peuvent entreprendre ce voyage épique en solo, ou se lancer dans l’aventure en équipe grâce à un mode multijoueur collaboratif, chaotique et fun, mêlant jusqu’à quatre joueurs.

Astro’s Playroom / Japan Studio / Playstation 5

Astro et son équipe vous font vivre une aventure magique en plein cœur de la PS5, dans ce jeu de plateforme amusant et gratuit, déjà préinstallé sur la PS5. Explorez quatre mondes, tous inspirés des composants de la PS5, et proposant des mécaniques de jeu innovantes exploitant les nouvelles fonctionnalités de la manette sans fil DualSense de la PS5. Les collectionneurs invétérés pourront mettre leurs talents à l’épreuve pour collecter des artefacts en rapport avec l’histoire PlayStation.