Ainsi, il n’est pas surprenant d’apprendre que chez nos voisins allemands, Animal Crossing : New Horizons s'est déjà écoulé à plus de 500.000 exemplaires (dématérialisé et physique réunis).Il n’aura fallu que 3 petits mois au jeu pour atteindre ce seuil. Pour Mario Kart 8 ou Super Smash Bros Ultimate, il aura fallu 1 an pour arriver au demi-million !