A l'intérieur nous retrouverons : -Le jeu -Une figurine du héros -Des autocollants -Un petit artbook -Des pin’s en métal -Un porte-clefs Quadra V-tech en métal -Un exemplaire annoté du guide de Night City dans un sac de preuves du NCPD -Des écussons brodés -Un petit Compendium de l’univers et du lore du jeu -Des cartes postales de Night City -Une carte de Night City -Une série d’autocollants stickerbomb -La bande originale du jeu (version physique uniquement sur PC, en démat sur console) -Le livre original Cyberpunk 2020 en téléchargement -Des fond d’écran pour ordinateur et mobile

posted the 06/16/2020 at 06:06 PM by leblogdeshacka