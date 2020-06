Yop les aminchesBon. Une petite réflexion qui me taraude pas mal en ce moment. Contrairement à pas mal de personnes du site (me semble-t-il). Je sais qu'à terme, je finirai par craquer pour l'autre aussi, parce que des bons jeux, t'en auras partout (pour peu qu'on soit ouvert). Mais je suis pas crésus, et faut donc choisir par laquelle commencer.J'ai aimé la conf' PS5, et j'aime son design. Je suis plutôt bon client des exclus Sony, comme de son matos (je joue encore beaucoup sur PSVR, par exemple). Donc, clairement, la console m'intéresse.Mais en ce moment, je suis dans une. C'est comme ça. J'aime le design de la Series X, j'aime le message qu'il envoie (du power dans ta face - on n'est pas là pour faire joli mais pour être efficace) et surtoutMais justement. C'est là où je me demande, c'est pas rien. C'est de la grosse cartouche de chez grosse cartouche, et ça, que le jeu soit réussi ou pas. Si par exemple, il s'avérait décevant sur tel ou tel critère,, c'est-à-dire la licence la plus juteuse de Microsoft.Et du coup, je me demande :Là, on est vraiment sur deux approches différentes, entre ce que propose Sony d'un côté, et Microsoft de l'autre. La rétrocompatibilité, Sony va la proposer, on le sait bien. Mais elle sera uniquement ascendante (enfin, à priori). Tu pourras lire tes jeux PS4 sur PS5 (attention, si vous avez des jeux en disque sur PS4, faudra évidemment la version disque de la PS5 pour les faire tourner #logique ) mais pas tes jeux PS5 sur PS4.En tous cas si j'ai bien compris. Et ça parait logique : Sony envisage une nouvelle génération "à l'ancienne", même si le matos sera ultra-moderne. Horizon 2, tu peux te gratter pour y jouer sur PS4 et, quelque part,. Ça ne choque personne. Ça fait un argument de vente pour la bécane, et on se dit que le jeu a été étudié pour ce nouvel hardware. C'est le principe d'une nouvelle gen, tout simplement.Mais pas pour Microsoft. Chez Bilou, ton Halo Infinite, tu pourras mettre le disque (le même ! la même boîte !) autant sur Xbox One que sur Xbox Series X.Alors oui, le jeu serapour la machine, mais dans quelle mesure, exactement ? Meilleur framerate, meilleure réso ? Ou juste quelques éclairages en plus ?On sait par exemple que l'UI de la console - ça vient d'être confirmé - sera strictement identique à l'UI XBOX One actuelle. ce sera la même. Les mêmes menus, les mêmes réglages, tout pareil. Ce sera par contre sans doute bien plus rapide, ça c'est vrai. Mais ce sera la même interface.Alors... le sentiment d'avoir vraiment une next-gen entre les doigts pourrait bien nous échapper un moment. En soi, ce genre de décisions donne à laune image de, c'est-à-dire deMais Sony sort uneAvec jeux et matériel propriétaires. Avec une nouvelle interface (qu'on nousbeaucoup, et qu'on annonce évidemment comme révolutionnaire...)Du coup, l'event de juillet, que j'attends personnellement comme un fou... je me demande s'il va me donner vraiment envie d'acheter la Series X, ou s'il va me rassurer dans l'idée que j'ai déjà une console géniale (la One X) et que des jeux exploitant encore plus son potentiel sont sur le point d'arriver.sur One X sera sans doute très beau et très chouette. Sur la toute première, par contre, je me pose des questions. Et du coup, est-ce que tout ça ne tire pas vers le bas la versionVoilà donc les questions que je me pose. Microsoft et Sony font deux paris radicalement différents :veut imposer un écosystème cohérent entre plusieurs machines () et services (), tandis quepropose "simplement", mais efficacement (et surtoutpour l'utilisateur)Est-ce que Microsoft n'aurait pas dû suivre cette voie, également ? La rétro, d'accord, mais...ou? Vous en pensez quoi, vous ?Bobo, out.