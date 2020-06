Bonjour,



Je suis entrain de me faire une collection intégrale DB, DBZ, DB Super en blu-ray/DVD (vostfr ou vosten)



Pour super et DB normal aucun soucis, mais pour DBZ vous conseillez l’integral KAI, la version dvd non-censurée (anime store) ou vous connaîtrez une rumeur/news vis-à-vis d’un remaster ou autre qui fait que je dois attendre pour Z ?



Pas de soucis niveau prix j’ai économisé pas mal et c’est une chose que je souhaiterai bien faire



Merci