Tout Bollywood est en émoi. L'acteur Sushant Singh Rajput n’est plus. Une nouvelle qui choque car il se serait suicidé. Il n'avait que 34 ans.L'acteur Sushant Singh Rajput a été retrouvé pendu dans son appartement à Bandra, Mumbai, a confirmé dimanche son représentant et la police de Mumbai. "Sushant Singh Rajput s'est suicidé, la police de Mumbai enquête".Aucune note de suicide n'a été trouvée sur les lieux. Son dernier post sur Instagram, publié il y a une semaine, comportait une photo en noir et blanc de sa mère, avec les mots: "Un passé flou s'évaporant de larmes, des rêves sans fin sculptant un arc de sourire."Rajput souffrait de dépression depuis six mois. Avant sa mort, il était avec un groupe d'amis proches et s'est couché tard dans la nuit.Une star de cinéma émergente, il a fait ses débuts dans le drame de copain «Kai Po Che» en 2013. Rajput a ensuite joué dans un certain nombre de comédies romantiques, de thrillers d'action et de films biographiques sportifs, faisant également une apparition dans «Drive» de Netflix.Rajput est décédé quelques jours après que son ancien manager, Disha Salian, se serait suicidé en sautant du 14e étage dans un quartier séparé de Mumbai.Je vous avait présenté l'un de ses films : "Kedarnath", un très beau film :