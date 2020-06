Le jeu d'horreur, qui sortira sur PS5 et PS4, vous met en scène en tant que capitaine dans un service de pompiers californien.



Comme Dead Space avant lui, c'est un jeu où l'on retrouve un col bleu (un terme utilisé pour désigner des travailleurs exécutant des tâches manuelles) qui fait de son mieux pour aider dans une situation qui dépasse largement le cadre de son travail. Jacob Thomas, pompier de San Francisco, est envoyé au centre de recherche Monad Quantum, non loin des côtes californiennes, après que le complexe ait pris feu de manière inattendue.



Il s'avère que la cause de l'incendie est une entité inconnue - pas le genre de chose couverte dans le programme de formation des pompiers de Garboa.



Thomas, avec son partenaire Shane Costa et le reste de son équipage, arrive avec l'intention de sauver le plus de vies possible et de s'en sortir vivant. Mais il est évident que les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent et la mission de sauvetage sombre bientôt dans l'obscurité.



Le développeur de Quantum Error, TeamKill Media, espère terminer le jeu à temps pour le lancement de la PS5. Mais il ne s'est pas encore engagé sur une date précise - nous ne savons pas exactement quand la console arrivera réellement après tout.



TeamKill a une expérience préalable dans le genre, ayant récemment sorti le jeu d'horreur à la première personne Kings of Lorn : The Fall of Ebris pour PC et PS4. Mais ce jeu mettait l'accent sur les combats de mêlée avec des armes médiévales plutôt que sur les fusils de chasse dans des espaces restreints.

Le sci-fi horror shooter de TeamKill Media s'est dévoilé dans un nouveau trailer en ouverture de l'événement Future Games Show.