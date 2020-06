Bonsoir les gens ! Si certains mangas ont pu avoir une adaptation animée fidèle lors du deuxième essaie, comme par exemple Fullmetal Alchemist ou bien encore Jojo's Bizarre Adventure, ce n'est pas le cas pour Shaman King et tant d'autres. Mais c'est sans compter sur la tendance actuelle de dépoussiérer les vieilles gloires en leur offrant une seconde jeunesse. Celui qui marque actuellement les esprits est bien évident Dragon Quest La Quête du Dai.L'annonce du prochain remake animé de Shaman King m'a donné envie de réfléchir aux mangas que j'aimerais revoir dans un format beaucoup plus fidèle, du moins dans leur narration...et il y en pas mal !Le premier que j'attends depuis un moment, c'est Rave Master ! Premier série de Hiro Mashima, il écrase facilement Fairy Tail (selon moi) et posséde une des morts qui m'a le plus marqué dans ma culture manga. L'animé adapte l'histoire du manga jusqu'au deux tiers du tome 12 sur les 35 tomes existant et contient quelques différences par rapport au manga. Malheuresement avec l'annoce de l'animé du dernier d'Hiro Mashima (Edens Zero), ca n'a pas l'air d'être d'actualité pour le moment.À l'époque de Death Note, je lissais en parallèle Claymore. Afin de correspondre comme pour beaucoup d'anime à son nombre fixe de 26 épisodes (une saison), et le manga qui était toujours en parution, le scénario de l'anime est modifié par rapport au manga. Pour les fans de Berserk, un animé fidéle de Claymore peut les faires plaisir.Un de mes gros coups de coeur des animés 2019 est Fire Force ! Mais avant ça, l'auteur du manga nous avait sortie Soul Eater. L'animé m'a énormément frustré, sans parler de la fin complétement HS. La qualité de l'animé de Fire Force m'a donné envie de revoir Soul Eater avec la même qualité !Plusieurs animés m'ont fait détester les HS : Naruto, One Piece, Bleach ... Mais il y en un seul qui me les a fait haïr, c'est Rurouni Kenshin ! Avec Dororo qui est sortie l'an dernier, j'ai espoir.Alita: Battle Angel est un film sortie l'an dernier. Sa particularité ? C'est une adapation d'un manga qui Gunnm. J'avais misé à l'époque d'une sortie d'un animé pour surfer sur l'actualité du film, mais aucunement.Avec le retour fracassant de Captain Tsubasa, un autre manga sport à pour une droit une seconde chance d'avoir un animé digne de son nom : Eye Shield 21 ! Alors oui certain on aura jamais qualité de dessin de Yusuke Murata, mais niveau intensité j'y crois !Et vous, lesquels voulez voir revoir dans un animé digne de ce nom .