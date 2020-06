Si vous avez prévu d'acheter la PS5 ou son édition Digital, alors soyez heureux car les précommandes pourraient peut être arriver plus tôt que prévu.En surfant sur amazon, je suis tombé sur les fiches produits des deux consoles, ainsi que la télécommande et le casque.Donc est-ce qu'on doit prévoir le top départ avant fin juin ? Possible...Par contre je ne suis pas sûr que leur système de newsletter pour être informé des disponibilités marche vraiment.Ca sent les ruptures de stocks tout de même. Le show PS5 a peut être donné des idées à certains.PS5 :PS5 Digital Edition :

posted the 06/13/2020 at 12:34 AM by titiboycf