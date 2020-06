Jeux Vidéos

Roi Koopa Bowser

Dr Ivo "Eggman" Robotnik

Ganondorf

Sephiroth

Mr Bison

Albert Wesker

Shao Khan

Kane (Command & Conquer)

Dracula (Castlevania)

Après une conversation sur un forum, je me suis mis à réfléchir ce dimanche à la liste de vrai méchant du jeu vidéo iconique, tellement iconique qu'ils sont entrés dans la pop culture.Et après réflexion je trouve que le nombre de dis méchant n'est pas si fou que ça. Voilà ma liste de méchants les plus iconique qui ont eux un impact sur la pop culture selon moi.J'ai beau me creuser après la tête sur d'autre méchant et je trouve que les quelques je trouve comme par exemple Liquid Snake non pas eux un impact si flagrant sur la pop culture.Et en faisant cette état des lieux je pense que le média du jeu vidéo ne propose pas assez de méchant qui en impose tellement qu'ils sont même repris par le grand publique.Prouvant que le jeu vidéo peut encore améliorer son média sur sa relation avec le grand publique et la pop culture.Voilà donc juste une reflexion sur le domaine du jeu vidéo