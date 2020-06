Gamekult vient de passer le premier mois de premium a 1 euros...je me dis pour attirer encore plus de monde...

Sauf que lorsque l'on regarde sur le site



Niveau vues et réponses..ca fait pitier.



Ils sont même de retour sur Youtube mais on désactivé les commentaires parce que les gens ne voulaient que Gaijin Dash.

Mais le nombre de vues n'est pas dingue:



J'imagines qu'ils doivent regretter le passage au payant XD

Mais ils essayent encore :









Je me demande si ils vont tenir l'année ou disparaître...

Puyo passerait de Puyo a pouilleux XD