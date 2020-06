JETT : The Far Shore est un jeu d'exploration qui verra le jour en fin d'année, sur PS5, PS4 et PC.





Kena : Bridge of Spirits est attendu sur PC PS4 et PS5.



Deathloop - Le nouveau Arkane Exclusivité temporaire PS5 puis PC ET XBOX



Oddworld : Soulstorm sortira en 2020 sur PS5 et PS4, puis plus tard sur PC (Epic Games Store) et Xbox One



Returnal est prévu sur PS5 à une date de sortie encore inconnue.



Project Athia : TEMPORAIRE sur PS5 puis PC et SERIES X



Ghostwire Tokyo sortira sur PC et PlayStation 5 en 2021. Il arrivera plus tard sur les machines Xbox.



Hitman III sera disponible en janvier 2021 sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X et PlayStation 5.



Horizon : Forbidden West PS5 (peut être plus tard sur PC comme le premier)



Ratchet & Clank : Rift Apart Exclusivité PS5



Spider-Man : Miles Morales Exclusivité PS5



Gran Turismo 7 exclusivité PS5



Resident evil 8 sur PS5, Xbox Series X et PC.



Pragmata en 2022 PC PS5 SERIES X



Demon's Souls Remake exclu PS5



Stray Exclu temporaire sur PS5



Sackboy : A Big Adventure Exclu PS5



Destruction AllStars Exclu PS5



Goodbye Volcano High PS4 PS5 PC



Godfall PS5 ET PC



Solar Ash PS5 ET PC



Astro's Playroom PS5



Little Devil Inside PS4 PS5 ET PC



Bugsnax PS4 PS5 PC







Je trouve qu'on retrouve le même genre d'exclu que sur PS4 en faite... vous en pensez quoi ?