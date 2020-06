Bon, avant qu'on me traite de pro-truc, ou anti-machinJ'attends fermement la PS5. Mais vraiment.. C'était ce que je voulais voir, et j'ai pas été déçu. Futuriste au possible, très japonais. Très Sony.Présenter la version "digital" (donc numérique only) en même temps, j'ai trouvé ça couillu. Surtout que quand on les compare, on a l'impression que le lecteur de disque sur la version "normale" est presque en trop. Qu'il vientJe sais pas... C'est peut-être l'heure, les amis. De faire comme sur PC et d'arrêter de collectionner les boîtes. Moi, en tous cas, j'y réfléchis.: ça a failli être une catastrophe. En tous cas sur les trois premiers quarts. Mais: on a enfin vu des jeux à la gueule next-gen (putain maiset, cette claque !!) et donc, ce fameux design. Mais commencer une conférence sur le futur du jeu vidéo par GTA V, c'est du suicide artistique, le truc. Je sais que Rockstar c'est une usine à billets de banque, mais à un moment donné, faut quand même avoir un peu de fierté.: ben parce que, c'était pas mal, cet event Sony, mais c'était pas non plus la folie à laquelle je m'attendais. Trop de petits jeux indés (qui tourneront sans problème sur PS4), pas assez de grosses cartouches. Ou alors très mal présentées : par exemple,. Mais c'était quoi, cette démo timide, là ? C'est un truc énorme, faudrait le mettre un peu plus en avant, non ? Tiens, on aurait pu, par exemple, démarrer la conf' sur lui..., contrairement à ce qu'avancent certains. Il a juste montré deux trois trucs, saupoudré une bricole par-ci par-làEt sur ce point, l'acquisition de tous ces studios pourrait donner un super event, en juillet (un peu tard à mon goût, mais bon...)Bref. J'ai bien aimé ce qu'a donné Sony ce soir. Mais je ne pense pas qu'ils aient mis par terre la concurrence avec ce qu'ils ont montré. Le match risque d'être très intéressant à suivre.Là, tout de suite, maintenant...Pas vous ?