Jeux Vidéo

Imaginez que Sony a menti, un peu comme ce fut un peu le cas pour NGP (qui était plus un nom de code que mensonge je sais bien), et que ce soir Sony crée la surprise en annonçant un tout nouveau nom moins accès "jeux" (Play) et plus dans le média ?Ou peut être qu'ils garderont le nom PlayStation, vu que la marque est connu par tous le monde, mais sans le chiffre mais avec une appellation complémentaire ? Microsoft l'a bien comprit avec son nom "Series X", cela laisse la porte ouverte à plein d'autres XBox à venir rapidement (plus ou moins puissante) avec un rythme plus rapide que celui qu'on a eu avec les mid gen précédant (PS4 pro, XBOX S et X), et que se rapprocherait plus de ce qu'il se fait dans la téléphonie et le marché des tablettesEt qué s'apelerio PlayStation ?