Yo gamekyo, a moins de 24 h avant l'événement de PlayStation et sur les autres événements dans les semaines à venir, Quels sont vos attentes ? Et ce que vous attendez comme jeux ?



PlayStation : Du Horizon zéro dawn évidemment, son univers est tellement vaste et riche, j'en attend énormément.

Spiderman même si c'est pas pour tout de suite, je verrai bien un Ratchet and clank avant.

De nouvelles exclu aussi surprenante que sur ps4.

Surtout du Japan studio avec des nouveaux jeux aussi poétique que précédemment.



Sinon côté multi : le projet rocksteady studio qui est très silencieux , j'aimerais beaucoup un jeu tortue ninja comme avec les batman arkham. Ils peuvent pioché dans les comics ou autre.



Le nouveau Harry Potter qui peut être intéressant avec le nouveau batman qui sont à voir sur le coup.



J'aimerais beaucoup voir de nouvelles ip à la jak and Daxter, du sly et d'autre jeux de ce type.