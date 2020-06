"J'aime regarder la télévision. J'aime jouer sur une télévision. C'est là où je passe la plupart de mon temps, a indiqué Phil Spencer. Je pense qu'il y aura toujours des gens pour jouer sur une télévision, et ce pour encore longtemps. C'est quelque chose dans lequel nous sommes pleinement engagés, et nous continuerons de proposer ce genre d'expérience. Je ne pense pas que la Xbox Series X soit notre dernière console. Je pense que nous en concevrons d'autres pour que jouer sur une télévision soit agréable."

Vous et moi pouvons regarder Netflix. Je ne sais pas où vous le regardez, et vous ne savez pas où je le regarde, mais nous pouvons avoir une discussion à propos des jeux que nous regardons. Je veux que le jeu vidéo évolue pour atteindre ce même niveau.

On sent que depuis quelques semaines/mois que Microsoft s'oriente de plus en plus vers les services et certains se demandent même si la Xbox Series X ne serait pas la dernière de Microsoft.Face à cette interrogation de certains, Phil Spencer à répondu lors d'une interview avec Wired :Puis il déclare ceci :