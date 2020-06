Juste histoire de me rendre compte, qui va suivre ça seul? Avec des potes en physique ou en demat? Sur gamekyo, caroju, le compte ps? Perso ça va être en solo sur gamekyo et caroju sur ma tablette dans mon pieux, je vais kiffer ma race avec un bon kawa.

Who likes this ?

posted the 06/10/2020 at 10:23 AM by fretide