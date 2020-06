Une info que je tiens de ce midi



Le prochain Call of Duty, qui devrait être un reboot de Black OPS, sera présenté en grande pompe lors de l'event PS5 de ce jeudi.



Ce n'est pas encore bouclé à 100%



Mais ça devrait être la "deuxième" grosse baffe de la présentation en plus d'un jeu first party



Le plus cocace est que le jeu tournerait pour le moment nettement mieux sur Series X. mais ça, tout le monde s'en doute.

Un ami