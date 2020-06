Ancien journaliste de la presse jeu vidéo, j'ai décidé il y a maintenant plusieurs années de me retirer d'un milieu vérolé où la liberté d’expression est prise en étau entre les voyages de presse, goodies et autres campagnes publicitaires.



Si certains journalistes ou ex-journalistes ne se cachent même plus et servent de relais au premier éditeur venu, n’allez pas imaginer que leur petits camarades qui se prétendent 100% indépendants et qui ne manquent jamais de faire la morale sur les réseaux sociaux soient vierge de tout reproche. Bien au contraire. Ce sont même souvent les pires : mensonges, dissimulations, hypocrisie, tout y passe pour tenter de flatter et faire plaisir au RP qui distribue les bons points.



Avec l'arrivée prochaine de la PS5 et de la Xbox One Series X, c'est un véritable festival de mauvaise foix. Et c'est pour cela que j'ai décidé de reprendre la plume pour vous délivrer toutes les infos que je suis en mesure de récupérer chez différentes sources de la profession. Sans pression. En total liberté.



Jean