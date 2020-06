- Il pèsera 4 Go

- Ajout du Mode Photo

- Ajout de la Galerie de Concept Art

- Ajout d'un "Model Viewer" (permettant de regarder les modèles in-game des personnages)

- Apport d'améliorations et de corrections de bugs d'ordre général

- Ajout d'options d'accessibilité supplémentaires

The Last of Us Part II est prévu dans 10 jours (le 19 juin) et Naughty Dog a d'ores et déjà déployé un premier patch, le 1.01 et on connaît déjà son contenu.Rappelons que les tests arriveront le 12 juin à partir de 9h.