Censé être présenté lors d'une conférence pour l'E3 2020 au côté du nouveau Batman, le RPG Harry Potter se fait attendre et fait objet de nouveaux fantasmes. Et comme le bougre nous fait patienter, de nombreuses rumeurs ou leaks potentiels apparaissent un peu partout, à commencer sur Reddit où un utilisateur affirmant travailler avec l’éditeur nous « révèle » de nombreux détails.

Bien évidemment, prenez ceci avec d'énormes pincettes de préférence comme d'hab quand c'est pas officiel !



En vrac :



- Tout d’abord, le jeu s’appellerait selon lui Hogwarts: A Dark Legacy et se déroulerait bien après les événements des livres, même après Harry Potter et L’Enfant Maudit.



- On pourra personnaliser son personnage, aussi bien apparence que origine, et qui intégreré directement la cinquième année.



- On le suivrait ainsi jusqu'à sa première année en tant qu'Auror. La grande menace ne sera pas Voldemort mais un ancien Mangemort, et certains perso auraient droit à des caméos.



- Les décisions prises durant la création de votre personnage détermineront le choix de votre maison, ainsi que votre alignement moral même s’il ne sera pas possible de virer complètement du côté obscur.



- Chaque maison aurait sa propre quête et il sera possible de visiter l'école ou des lieux iconique de l'univers du sorcier comme le Ministère de la Magie.



- Côté gameplay, le système est décrit comme étant plus tactique que frénétique, et un système de duel serait mis en place pour certains affrontement. Un rival se mettrait sur votre route, et une sorte de système Némésis (comme dans L’Ombre du Mordor) serait présent.



- Un arbre de compétences serait prévu, avec différents sorts à apprendre selon votre alignement, bien qu’il ne soit pas possible d’apprendre des sorts interdits. Enfin, des romances seraient intégrées, avec la possibilité de se marier à la fin du jeu et de tisser des liens amicaux avec plusieurs compagnons au cours de l’aventure. Notons aussi que des mini-jeux comme le Quidditch et un jeu de cartes seraient présents.



- Le titre devrait sortir sur la génération actuelle ainsi que sur PC, PS5 et Xbox Series X d’ici l’été prochain. Il devrait être présenté durant les prochaines semaines, ce que l’on savait déjà plus ou moins.



Voilà, encore une fois, rien de vérifier actuellement donc prenez du recul face à cette rumeur. Si les choses sont vraies, ya quand même des choses qui me déçoivent comme le fait qu'on peut pas se la jouer grosse pourriture de Serpentard... On verra bien en tout cas !

