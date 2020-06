Resident Evil 8 est en rumeur depuis un bout de temps, déjà évoqué par des Insider de renom comme Dusgolem ou autre. Mais voilà que la rumeur d'une annonce officielle refait surface après la découverte de sa présence chez un revendeur allemand. Comme vous pourrez le voir à l'aide du tweet présent ci-dessous, le jeu a été découvert dans le dernier listing de GamesOnly.



Le détaillant annonce le jeu sur PlayStation 4 et semble confirmer par la même occasion que le titre sera bien disponible sur deux générations de consoles. Nous constatons également que le jeu présent sur la fiche n'est autre que la version uncut, laissant sous-entendre que cette dernière aurait pu échapper à la censure allemande.



Les leaks auraient vu juste, ce serait bien l'épisode le plus sombre et le plus cruel de la série. Et il se nommerait bien Resident Evil VIllage. Sa présence au Show Sony semble être plus qu'une évidence maintenant.



https://mobile.twitter.com/KenXyro/status/1269631730656276480?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1269631730656276480&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.jeuxvideo-live.com%2Fnews%2Fresident-evil-8-deecouvert-chez-un-revendeur-allemand-98425

Jeux vidéo live com - https://www.jeuxvideo-live.com/news/resident-evil-8-deecouvert-chez-un-revendeur-allemand-98425