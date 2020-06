Plus d'infos avec cette review :



Avec l’IMILAB EC2, Xiaomi veut vous vendre la caméra de sécurité connectée la plus abordable du marché dotée d’une intelligence artificielle.Produisant des vidéos de 1080p, la caméra grand-angle dispose d’un champ de vision de 120° pour réduire au maximum les angles morts. De plus, avec une certification IP66, l’objet peut résister aux intempéries et à des températures allant de -20°C à 50°CUne batterie intégrée assure une autonomie de 4 mois sur une seule charge.Xiaomi veut principalement séduire le public avec la présence d’une intelligence artificielle dernier criXiaomi IMILAB EC2, une caméra alliant IA et infrarouge. Pour faire la différence entre un humain, un animal et d’autres objets mobiles, Xiaomi mêle sur l’IMILAB EC2 une caméra à infrarouge passif avec une intelligence artificielle. Ainsi, l’appareil n’avertira le propriétaire de la maison que s’il détecte une personne.De plus, le dispositif active automatiquement une lumière infrarouge dès qu’il commence à faire sombre. Avec cette vision nocturne, la caméra a une portée de 100 mètres, permettant à l’IA de fonctionner correctement, même dans le noir.Facilité d’utilisation et enregistrement cloud gratuit. Pour communiquer avec, par exemple, un livreur à l’extérieur, le Xiaomi IMILAB EC2 embarque un microphone et un haut-parleur. Il vous suffit d’ouvrir la notification envoyée par l’appli Mi Home dès qu’un visiteur s’approche.Pour garder d’éventuelles preuves en cas d’effraction, l’appareil propose gratuitement un enregistrement cloud du flux vidéo des 7 derniers jours. Il s’agit d’une offre plutôt rare, ce genre de prestation étant généralement facturé sur abonnement par les fabricants.Pour ma part, je l'ai acheté assez cher car je voulais une expédition rapide en 24h, j'ai donc payé 73€ la global version + la passerelle chez ce vendeur :Plus qu'à attendre 3/4 semaines pour la recevoir ... Je testerai le produit et vous donnerai mon avis.Vous pouvez trouver cette CCTV avec la passerelle pour 61€ chez d'autres vendeurs, celui ci par exemple, il propose la global version à 69€ :D'autres vendeurs proposent la version chinoise à 61€.On peut la trouver également de temps en temps en promotion pour 60€ environ sur Aliexpress toujours ou même Banggood avec un code promo.