vu sur resetera- The game is a masterpiece, one of those that only appears from time to time in the industry.- Everything the developers promised, they delivered (which is a rare case in the industry today, he said)- The graphics are insane.- Perhaps the best facial expressions in the history of video games- The sound effects are incredible.- The game does everything that sequels should do, it's an evolution in all aspects.- Ellie works perfectly as the protagonist.- PT-BR voice overs are top notch.- The game has several facets (exploration, combat, stealth an so on)- There's a lot of enemies.- So far (he hasn't finished yet), the game has far surpassed his expectations (which were quite high)- Probably the most realistic violence he has ever seen in video games.- Un chef-d'œuvre, un de ceux qui n'apparaissent que de temps en temps dans l'industrie.- Tout ce que les développeurs ont promis, ils l'ont livré (ce qui est un cas rare dans l'industrie aujourd'hui, a-t-il dit)- Les graphismes sont à tomber.- Peut-être les meilleures expressions faciales de l'histoire des jeux vidéo- Les effets sonores sont incroyables.- Le jeu fait tout ce que les suites devraient faire, c'est une évolution dans tous les aspects.- Ellie fonctionne parfaitement en tant que protagoniste.- Les voix off de brésilennes sont de qualité- Le jeu a plusieurs facettes (exploration, combat, infiltration, etc.)- Il y a beaucoup d'ennemis.- Jusqu'à présent (il n'a pas encore terminé), le jeu a largement dépassé ses attentes (qui étaient assez élevées)- Probablement la violence la plus réaliste qu'il ait jamais vue dans les jeux vidéo.