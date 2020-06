Si vous connaissez un peu les RPG, nul doute que vous avez écouté Chrono Cross. L'OST va avoir droit à son album piano collection officiel, arrangé notamment par Masashi Hamauzu et joué par Benyamin Nuss. Ce sera sous la forme d'un kickstarter dont il faudra attendre demain pour découvrir les détails, organisé par le label japonais Wayo Record. Pourvu qu'ils prévoient une version vinyle.. la vidéo semble indiquer une boîte à musique ? S'agissant d'une de mes OST préférées, inutile de dire que l'impatience monte !

Who likes this ?

posted the 06/06/2020 at 04:25 PM by xenofire