En effet, un animateur chinois a posté sur sa page(l’équivalent de Facebook en Chine) une vidéo hyper réaliste d’Animal Crossing.Dans cette vidéo de moins d’une minute, le créateur te fait vivre les premières découvertes de ton île.De l’aéroport à la place de l’hôtel de ville, en passant par le shop de Méli et Mélo encore niché sur la plage, le musée et la boutique des Sœurs Doigts de Fée, sans oublier ta petite maison nichée dans une clairière…

Who likes this ?

posted the 06/06/2020 at 11:09 AM by axlenz