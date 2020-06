Petit post histoire que quelqu'un tombe dessus, l'information ca se partageJ'était en train de fouiné sur le net à la recherche d'un CPU pour effectuer un upgrade et je suis tombé sur cette vidéo.Il explique que le processeur E3-1230 (Quad core avec HT, 3,2 Ghz) à fonctionné sur son PC malgré que le fabricant ne communique pas dessus et qu'étant donné que le i7-2600 coûte dans les 60 euros, c'était plus rentable d'opté pour ce processeur qui coûte 30 euros.Du coup en regardant dans les commentaires, un gars explique que le E3-1270 (équivalent serveur du i7-2600) fonctionne trés bien aprés mise à jour du bios du PC.Le seul inconvénient c'est qu'il à aucun circuit graphique intégré mais il compense par une consommation moindre (80 watts contre 95). Pour ceux qui veulent faire du gaming avec un gpu dédié ou un usage serveur, il est juste parfait et coûte à peine 32 euros.32 euros pour un équivalent i7, ca ne se refuse PAS