"Aider à développer un nouveau projet se déroulant dans l'univers de Halo"

est toujours sur le développement deprévu pour la fin de l'année 2020 sur Xbox Series X, Xbox One et PC.Mais on apprend aujourd'hui queest à la recherche d'un Senior Producer pourUn nouveau spin-off ? Déjà la suite de Halo Infinite ? Un Halo Wars 3 en préparation ?Seul l'avenir nous le dira !