En cet après midi pluvieux, je flânais sur le net et je suis tombé sur cette vidéo mélangeant l'univers Pokémon et celui des Looney Tunes / Merrie Melodies :A l'instar des autres projets annexes (Origins,) en marge de la série animé principale, je trouve cela très réussi. J'espère qu'on aura droit à d'autres petits épisodes du genre.

posted the 06/05/2020 at 02:16 PM by sonilka